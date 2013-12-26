ШОС намерена призвать ООН всем миром бороться с афганскими наркотиками. По крайней мере, с таким предложением выступают руководители антинаркотических служб стран, входящих в эту организацию. Сегодня они совещались в Бишкеке и решили рекомендовать своим президентам сделать такой призыв во время ближайшего саммита ШОС. Отметим, транзит афганского героина затрагивает почти 100 государств. Получается, что всего 154 тысячи гектаров опийного мака в Афганистане являются источником поражения для 10 миллиардов гектаров территорий вместе взятых этих ста стран. И вроде бы все они борются с наркобизнесом, задерживают преступников, изымают партии наркотиков, но ведь от этого...