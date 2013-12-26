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Призрачный урожай
Тают призрачные надежды. Под палящим солнцем Таджикистана они исчезают, как капли слепого дождя. Земля сохнет и даже трескается, гибнут всходы...
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ШОС намерена призвать ООН всем миром бороться с афганскими наркотиками. По крайней мере, с таким предложением выступают руководители антинаркотических служб стран, входящих в эту организацию. Сегодня они совещались в Бишкеке и решили рекомендовать своим президентам сделать такой призыв во время ближайшего саммита ШОС. Отметим, транзит афганского героина затрагивает почти 100 государств. Получается, что всего 154 тысячи гектаров опийного мака в Афганистане являются источником поражения для 10 миллиардов гектаров территорий вместе взятых этих ста стран. И вроде бы все они борются с наркобизнесом, задерживают преступников, изымают партии наркотиков, но ведь от этого...
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Виновник аварии должен находиться под стражей, а не на больничной койке. Родственники и друзья погибшей в дорожно-транспортном происшествии 23-летней девушки вышли на акцию протеста к Главному управлению безопасности дорожного движения. Около двадцати человек, среди которых отчим девушки, стояли у входа в здание с плакатами. Их основное...
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Суд по делу задержанного чиновника не состоялся. Не явился адвокат подсудимого. Обвиняемый Учкун Ташбаев, занимавший в 2012 году должность главы Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, подозревается в злоупотреблении служебным положением. В частности, ему инкриминируется два эпизода - незаконное продление лицензий двум частным...
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В День Победы на площади столицы состоится митинг-реквием с участием президента. Также на праздник приглашены около трех тысяч человек - это участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Всего в столице сйчас проживают около 400 ветеранов. Им городская мэрия выделяет по 5 тысяч сомов, это более 100 долларов. Труженики тыла получат чуть меньше...
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Их с каждым годом все меньше и меньше. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с предстоящим праздником Победы ученики и учителя нескольких школ, депутаты городского совета, руководители районной администрации. На Аллее героев стартовала ставшая уже традиционной акция "Георгиевская ленточка". Кстати, в акции уже участвуют...
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Официальный Минск решает, выдавать или нет Курманбека Бакиева властям Кыргызстана. Отметим, что в столицу Беларуси отбыли представители правоохранительных органов Кыргызстана. Последние предоставили белорусской стороне список лиц - граждан этой страны - с просьбой об их...
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Пока в Кыргызстане светская часть государства пытается упорядочить религиозную, в рядах мусульманских священнослужителей вновь раскол. На сей раз между сторонниками бывшего муфтия и нынешнего. Так вот, сегодня перед журналистами выступили сторонники экс-главы Духовного управления мусульман республики Чубака ажы Жалилова...
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Вопросы безопасности должны иметь первостепенное и главное значение. Так о предстоящем саммите глав государств-членов ШОС в Бишкеке говорит президент Алмазбек Атамбаев. Он встретился с участниками восьмой встречи секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС. Глава Кыргызстана пожелал, чтобы и в дальнейшем работа секретарей...
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15 сотрудников станции скорой медицинской помощи, находясь при исполнении своих обязанностей, в прошлом году сами стали жертвами дорожно-транспортных происшествий. В столице водители не всегда пропускают кареты скорой помощи, несмотря на то что у спецавтомобиля включена светосигнальная установка. В дорожно-патрульной службе говорят, что...
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Сначала общеобразовательная, а только потом религиозная. В Кыргызстане хотят ввести норму, согласно которой теперь, прежде чем учиться в религиозной школе, как минимум, надо закончить общеобразовательную школу. А вместе с этой нормой хотят принять и ряд других в рамках законопроекта "О религиозном образовании и религиозных учебных заведениях"...
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Конфликт на кыргызско-таджикской границе между жителями кыргызского села Ак-Сай и таджикского анклава Ворух нельзя считать исчерпанным. Так прокомментировал ситуацию председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Токон Мамытов. По его словам, проблемы приграничных сел длятся с момента независимости стран...
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